Kemal Sunal'ın eşinden duygusal paylaşım: "Tam 50 sene geçmiş"

"TAM 50 SENE GEÇMİŞ"

Merhum sanatçının eşi Gül Sunal, 11 Kasım'da doğan eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı mesajla kutladı.

Sunal, paylaşımında ''Kemaaaaallllll!!!! Bak evlendiğimiz sene (1975) ilk defa doğum gününü kutlamıştık ya. İşte tam 50 sene geçmiş.. Ne çok seversin doğum günü kutlamayı... Biz hep kutluyoruz tamam mı? İyi ki doğdun sen..'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram