Kemal Sunal'ın eşinden duygusal paylaşım: "Tam 50 sene geçmiş"
Sinemaseverlerin yüzünü güldürmeyi başaran Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Merhum sanatçının eşi Gül Sunal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
"Kapıcılar Kralı", "Çöpçüler Kralı", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterlere hayat veren usta oyuncu Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 25 yıl geçti.
Kemal Sunal ile 30 Nisan 1975 yılında dünyaevine giren Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini özlemle anmaya devam ediyor.
"TAM 50 SENE GEÇMİŞ"
Merhum sanatçının eşi Gül Sunal, 11 Kasım'da doğan eşinin doğum gününü Instagram'dan yayınladığı mesajla kutladı.
Sunal, paylaşımında ''Kemaaaaallllll!!!! Bak evlendiğimiz sene (1975) ilk defa doğum gününü kutlamıştık ya. İşte tam 50 sene geçmiş.. Ne çok seversin doğum günü kutlamayı... Biz hep kutluyoruz tamam mı? İyi ki doğdun sen..'' ifadelerini kullandı.
