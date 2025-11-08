Neslihan Atagül: "İyi anne olabilmek için çabalıyorum"

Neslihan Atagül, önceki gün Nişantaşı'nda kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı. Mart ayında eşi Kadir Doğulu ile birlikte oğulları Aziz'i kucaklarına alan oyuncu, annelik sürecinin iyi gittiğini belirterek, "Doğru düzgün anne olabilmek için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Yeni projelerle ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Değerlendirme aşamasındayım. Beni heyecanlandıran bir şey olursa sürpriz yapabilirim" diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.

Kaynak: Sosyal medya