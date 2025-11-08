Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları paylaştı

08 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2025 16:34
Kısa bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Irmak Ünal, sosyal medya hesabından saçlarını kazıttığı anları paylaşarak takipçilerini hem duygulandırdı hem de cesaretlendirdi.

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Oyunculuk kariyerine ara verip bir süredir Bali'de yaşayan Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem duygulandırdı hem de ilham verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz haftalarda 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini itiraf eden ve zorlu tedavi sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, bu kez saçlarını kazıttığı anlara ait kareleri yayınladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünal, paylaşımında şunları söyledi: "Bıraktık gitti... Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma... Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiçbir zaman... Bir arınma, bir ritüeldi"

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünal, paylaşımının devamında "Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

