Faruk Sabancı’ya bir haftada iki ödül

Son dönemdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren prodüktör ve DJ Faruk Sabancı, bir hafta içinde iki ödülün sahibi oldu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kristal Geyik Ödül Töreni'nde, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla Yılın En İyi DJ'i seçilen Sabancı, ödülünü Ankara'da aldı.

SABAH'ın haberine göre; Törende yaptığı konuşmada kendisine oy veren öğrencilere teşekkür eden Sabancı, MESAM tarafından düzenlenen Başarı Ödüllerinin DJ kategorisinde de ödül kazandı.

Kaynak: Sosyal medya