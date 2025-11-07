Yonca Evcimik gençlik sırrını verdi!

Popun sevilen sesi Yonca Evcimik, uzun bir aranın ardından müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı 'Lambada'yı, İstanbul'daki bir mekanda düzenlenen özel partiyle kutladı.

Dansçılarıyla birlikte 'Lambada' şarkısına özel hazırladığı koreografiyle konuklarını karşılayan Evcimik'i; Yeliz, Faruk K, Zeyno Gönenç, Ebru Aydın, Özgür Aras ve Deniz Seki gibi yakın dostları yalnız bırakmadı.

"ÖZGÜRLÜĞÜME ÇOK DÜŞKÜNÜM"

Sanatçı yeni şarkısının heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bugün benim için önemli bir akşam. Hem yeni şarkım 'Lambada'yı kutluyorum hem de sevdiğim dostlarımla bir aradayım. Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. Fıstık gibi olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm."

Kaynak: Instagram