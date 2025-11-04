Efsane futbolcu Survivor 2026 kadrosunda!
Merakla beklenen "Survivor 2026 Ünlüler - All Star" kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Her sezon olduğu gibi bu yıl da birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı kadro, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya katılacak yeni ismin kimliği ise görenleri şaşırttı.
"Survivor 2026" için geri sayım başladı. Yeni sezonda hangi ünlü isimlerin kadroda yer alacağı merak edilirken, dördüncü isim de açıklandı.
KADRO NETLEŞİYOR
Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem'den sonra açıklanan isim herkesi şaşırttı.
ÜNLÜ FUTBOLCU KADRODA!
Acun Ilıcalı, Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre'nin Survivor'da yer alacağını şu sözlerle duyurdu:
''Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor Ünlüler - All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ruh halimizi mevsimler mi yönetiyor? Kış depresyonu neden olur, nasıl önlenir?
- 4 Kasım TV Yayın Akışı: Bugün ekranda neler var, hangi dizi ve programlar yayında?
- 1999-2003-2005 ve 2008 öncesi ve sonrasına piyango vurdu! Erken emeklilikte prim ve yaş tablosu hazır
- 4-5-7 Kasım Bim Aktüel Katalog: BİM’de kasım fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası
- Togg’dan Kasım 2025’e özel finansman atağı! Sıfır faizli kredi fırsatı başladı: 66.667 TL taksitle T10X ve T10F listede
- Tarım Kredi Market’te tiryaki çay 270 TL, tuvalet kağıdı 249,90 TL! Yüzde 50 indirimli 4-10 Kasım fırsatları başladı
- İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyesi ne durumda? 4 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj doluluk oranları
- 100 yıl içinde bu şehirler yok olabilir! Yeni araştırma şok etti: Risk haritasında Türkiye'den iki kentte var!
- AJAX - GS MAÇI ŞAMPİYONLAR LİGİ: Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Bedelli Askerlik 2026 Zammı: Ocakta ücret ne kadar artacak, kaç TL olacak? İşte masadaki formüller
- Yeni yağış dalgası geliyor: Kasım fırtınası başladı! Bu illerde şemsiye zorunlu olacak! MGM’den gün gün hava raporu
- MEB AÖL SINAV TAKVİMİ | Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?