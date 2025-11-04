04 Kasım 2025, Salı
Efsane futbolcu Survivor 2026 kadrosunda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 13:10
Merakla beklenen "Survivor 2026 Ünlüler - All Star" kadrosu yavaş yavaş netleşmeye başladı. Her sezon olduğu gibi bu yıl da birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı kadro, şimdiden sosyal medyanın gündemine oturdu. Yarışmaya katılacak yeni ismin kimliği ise görenleri şaşırttı.

"Survivor 2026" için geri sayım başladı. Yeni sezonda hangi ünlü isimlerin kadroda yer alacağı merak edilirken, dördüncü isim de açıklandı.

Bayhan / Kaynak: InstagramBayhan / Kaynak: Instagram

KADRO NETLEŞİYOR

Bayhan, Dilan Çıtak ve Keremcem'den sonra açıklanan isim herkesi şaşırttı.

Keremcem / Kaynak: InstagramKeremcem / Kaynak: Instagram

ÜNLÜ FUTBOLCU KADRODA!

Acun Ilıcalı, Brezilya asıllı Türk futbolcu Mert Nobre'nin Survivor'da yer alacağını şu sözlerle duyurdu:

''Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor Ünlüler - All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

