26 Ekim 2025, Pazar
Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.10.2025 10:41
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası bir süredir tedavi altında olan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin olarak hastaneden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ürek'in durumunun kritik olduğu vurgulandı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı. Ürek'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilen açıklamada, "Durumu kritik seyretmektedir" denildi.

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir.Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

