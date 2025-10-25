25 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 11:36
Selena Gomez’in yüzünün son halini görenler hayrete düştü

Müzik yapımcısı Benny Blanco ile dünyaevine giren şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yeni şarkısının klibini yayınladı. Gomez'in yüzündeki değişim ise görenleri şoke etti. Sosyal medyada büyük ilgi gören klipte, Gomez’in yüzündeki değişim ise takipçilerini şoke etti.

Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden Selena Gomez ile Benny Blanco, 27 Eylül 2025'te California'da yakın dostları ve ailelerinin katıldığı özel bir törenle dünyaevine girdi.

Düğün sonrası mutluluğunu sosyal medyadan paylaşan Gomez, "Hayatımın en özel gününü, kalbimin sahibiyle yaşadım. Hep yanımda olan herkese teşekkür ederim" notunu düşmüştü. Paylaşımı 23 milyondan fazla beğeni aldı.

Gomez, şimdilerde yeni şarkısının heyecanını yaşıyor...

İki gün önce yayınlanan klibin ardından ünlü yıldızın yüzündeki değişim herkesi şoke etti.

