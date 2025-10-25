"Onbeşliler"in başrolü İsmail Ege Şaşmaz kaza geçirdi
Dijital platformda yayınlanacak olan "Onbeşliler" dizisinin setinde kaza geçiren İsmail Ege Şaşmaz apar topar ameliyata alındı. Sete ara verilirken, ünlü oyuncunun ameliyat olduğu öğrenildi.
"Kör Nokta", "Güneşi Beklerken", "Elkızı" gibi projelerle hafızalara kazınan İsmail Ege Şaşmaz, yeni dizisi "Onbeşliler"in çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
AMELİYAT OLDU
Tokat'ta devam eden çekimlerde parmağını kıran Şaşmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan kontrollerde oyuncunun sol işaret parmağında kırık tespit edildi.
ABİSİ YALNIZ BIRAKMADI
Şaşmaz, ilk müdahalenin ardından Nişantaşı'nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz'a doktor iki hafta rapor verdi.
Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.
Öte yandan Ege Şaşmaz, hayatını bir süredir beraber olduğu Hande Ünal ile 2021 yılında birleştirmişti. Çiftin, Azra isminde bir evladı bulunuyor.
