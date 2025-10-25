25 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri "Onbeşliler"in başrolü İsmail Ege Şaşmaz kaza geçirdi

"Onbeşliler"in başrolü İsmail Ege Şaşmaz kaza geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 11:58
ABONE OL
Onbeşlilerin başrolü İsmail Ege Şaşmaz kaza geçirdi

Dijital platformda yayınlanacak olan "Onbeşliler" dizisinin setinde kaza geçiren İsmail Ege Şaşmaz apar topar ameliyata alındı. Sete ara verilirken, ünlü oyuncunun ameliyat olduğu öğrenildi.

"Kör Nokta", "Güneşi Beklerken", "Elkızı" gibi projelerle hafızalara kazınan İsmail Ege Şaşmaz, yeni dizisi "Onbeşliler"in çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AMELİYAT OLDU

Tokat'ta devam eden çekimlerde parmağını kıran Şaşmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan kontrollerde oyuncunun sol işaret parmağında kırık tespit edildi.

Ege Şaşmaz'ın abisi Aytaç ŞaşmazEge Şaşmaz'ın abisi Aytaç Şaşmaz

ABİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Şaşmaz, ilk müdahalenin ardından Nişantaşı'nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz'a doktor iki hafta rapor verdi.

Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Öte yandan Ege Şaşmaz, hayatını bir süredir beraber olduğu Hande Ünal ile 2021 yılında birleştirmişti. Çiftin, Azra isminde bir evladı bulunuyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör