Ali Şen’in oğlu Adnan Şen’den korkutan haber!

TALİHSİZ OLAY!

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü iş insanının beyin kanamasını geçirdiğini duyurdu. İşte o yazı:

"Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.

Ali Şen - Adnan Şen / Kaynak: A Haber arşiv