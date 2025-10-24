Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'den korkutan haber!
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu ünlü iş insanı Adnan Şen’in, beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle ameliyat edildiği iddia edildi.
Ali Şen'in ABD'de yaşayan oğlu Adnan Şen, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.
TALİHSİZ OLAY!
Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde ünlü iş insanının beyin kanamasını geçirdiğini duyurdu. İşte o yazı:
"Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.
Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş.
Önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat masasına yatacak olan Adnan Bey ciddi bir operasyon geçirecekmiş. Eşi Begüm Hanım'ın başucundan ayrılmadığını duyduğum Adnan Bey'in ameliyatı umarım başarılı geçer ve sağlığına kavuşur."
