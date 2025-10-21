Tanyeli'nin oğlu acı haberi duyurdu: "İki kardeş kavuştu"

"SON NEFESİNİ VERİP ANNEME KAVUŞTU"

Tanyeli'nin oğlu Taylan, teyzesinin de vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu:

"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor.Işıklar' yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte."

Kaynak: Instagram