Tanyeli'nin oğlu acı haberi duyurdu: "İki kardeş kavuştu"
Geçtiğimiz mart ayında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Tanyeli'nin kız kardeşi de yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü ismin oğlu Taylan, sosyal medyada paylaştığı duygusal sözlerle duyurdu.
Annesini kaybetmesinin üzerinden sadece 6 ay geçmişken, sosyal medyadan duygularını sık sık paylaşan oğlu Taylan, bugün bir acıyla daha sarsıldı.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Tanyeli, 17 Mart 2025 tarihinde 54 yaşında hayatını kaybetti.
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Tanyeli'nin abisi de geçtiğimiz yıl kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.
"SON NEFESİNİ VERİP ANNEME KAVUŞTU"
Tanyeli'nin oğlu Taylan, teyzesinin de vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu:
"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor.Işıklar' yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte."
