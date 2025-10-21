Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Safiye Soyman'dan duygulandıran paylaşım
Kalp krizi geçirdikten sonra tedavisi yoğun bakımda devam eden Fatih Ürek'in yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Öte yandan, ünlü şarkıcının son durumu hakkında menajeri de açıklama yaptı.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor...
GÜNLERDİR UYUTULUYOR!
Doktorlar, sanatçının 72 saat boyunca entübe olarak takip edildiğini ve uyandırılmasının beklendiğini açıklamıştı.
Ürek'in menajeri, çıkan iddialara yanıt vererek, son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
MENAJERİNDEN YENİ AÇILAMA
Menajer Mert Siliv'in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''DUA İSTİYORUZ''
''Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek'in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv''
SAFİYE SOYMAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
59 yaşındaki şarkıcının yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Soyman, arkadaşları Seda Sayan ve Fatih Ürek'le birlikte yer aldıkları kareyi, Instagram'dan ''Ah benim canım arkadaşıma toplu dua yapalım lütfen. Neşe dolu arkadaşım hayat dolu. Dört gözle sevinçle seni bekliyoruz, senin uyanmanı bekliyoruz. Canım benim bütün dualarım, dualarımız senin üstüne canım benim. İyi kalplim. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı sende canım benim'' notuyla yayınladı.
Sevenleri, Fatih Ürek'in bir an önce sağlığına kavuşması için desteklerini sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
- 21 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayında?
- Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?
- 21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL
- 21 Ekim günü hangi özel gün, önemli mi? 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mü? Dünya Gazeteciler günü nasıl ortaya çıktı?
- Hac kura çekimi ne zaman olacak? Diyanet 2026 Hac kura tarihi ve detayları belli mi?
- Kadınlara askerlik zorunlu mu oluyor, son durum nedir? Kızlar artık askere mi gidecek?
- Adli Tıp Kurumu 85 memur alacak! ATK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? KPSS puan şartı ve branş detayları...
- EGM promosyon ihalesi bugün saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak?
- Altında rekor sonrası uyarı çanları: “Aşağı sinyal” verildi! Gramda düşüş mü sürer, yükseliş mi başlar? 6000 dolar öncesi...
- Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at
- KYK burs/kredi sonuçları bugün açıklanır mı? GSB son dakika: 2026 KYK burs ve kredi sonuç ekranı açıldı mı?