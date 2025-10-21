21 Ekim 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Safiye Soyman'dan duygulandıran paylaşım

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Safiye Soyman'dan duygulandıran paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 09:52
ABONE OL
Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl? Safiye Soyman’dan duygulandıran paylaşım

Kalp krizi geçirdikten sonra tedavisi yoğun bakımda devam eden Fatih Ürek'in yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Öte yandan, ünlü şarkıcının son durumu hakkında menajeri de açıklama yaptı.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GÜNLERDİR UYUTULUYOR!

Doktorlar, sanatçının 72 saat boyunca entübe olarak takip edildiğini ve uyandırılmasının beklendiğini açıklamıştı.

Ürek'in menajeri, çıkan iddialara yanıt vererek, son durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MENAJERİNDEN YENİ AÇILAMA

Menajer Mert Siliv'in açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''DUA İSTİYORUZ''

''Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek'in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Biz yalan haber değil, dua istiyoruz. Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SAFİYE SOYMAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

59 yaşındaki şarkıcının yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Soyman, arkadaşları Seda Sayan ve Fatih Ürek'le birlikte yer aldıkları kareyi, Instagram'dan ''Ah benim canım arkadaşıma toplu dua yapalım lütfen. Neşe dolu arkadaşım hayat dolu. Dört gözle sevinçle seni bekliyoruz, senin uyanmanı bekliyoruz. Canım benim bütün dualarım, dualarımız senin üstüne canım benim. İyi kalplim. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı sende canım benim'' notuyla yayınladı.

Sevenleri, Fatih Ürek'in bir an önce sağlığına kavuşması için desteklerini sürdürüyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör