Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl? Safiye Soyman’dan duygulandıran paylaşım

SAFİYE SOYMAN'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

59 yaşındaki şarkıcının yakın dostu Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Soyman, arkadaşları Seda Sayan ve Fatih Ürek'le birlikte yer aldıkları kareyi, Instagram'dan ''Ah benim canım arkadaşıma toplu dua yapalım lütfen. Neşe dolu arkadaşım hayat dolu. Dört gözle sevinçle seni bekliyoruz, senin uyanmanı bekliyoruz. Canım benim bütün dualarım, dualarımız senin üstüne canım benim. İyi kalplim. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı sende canım benim'' notuyla yayınladı.

Sevenleri, Fatih Ürek'in bir an önce sağlığına kavuşması için desteklerini sürdürüyor.

Kaynak: Instagram