21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 08:55 Güncelleme: 21.10.2025 08:57
12 yıl sonra emeklilik! Sosyetik isim Şirin Yalçın’dan şaşırtan karar

Cemiyet dünyasının öne çıkan isimlerinden Şirin Yalçın, 12 yıldır sürdürdüğü iş hayatına nokta koymaya hazırlanıyor. 40 yaşına yaklaşırken iş dünyasına adım atan Yalçın, ortağı Rosella Karabacak ile birlikte yıllar içinde büyüttükleri markalarını satışa çıkarma kararı aldı.

40'lı yaşlarında iş sektörüne atılan sosyetik isim Şirin Yalçın, ortağı Rosella Karabacak ile birlikte büyüttükleri markaları uygun bir alıcıya devretme kararı aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında Yalçın'ın bu kararını kaleme aldı. İşte o yazı...

"40'ına merdiven dayadığı yaşlarda ilk kez iş hayatına atılan cemiyet hayatının sevilen ismi Şirin Yalçın'ın, 12 yılın ardından ekmekliye ayrılmak istediğini duydum! Hoş bu kararı, ortağı Rosella Karabacak ile birlikte almışlar.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Şirin Hanım, 2013 yılında, Rosella Karabacak'ın 1995 yılında kurduğu altından gümüşe, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın yemek takımlarını ve dekorasyon ürünlerini sattığı markasına ortak olmuş, birlikte işleri çok büyütmüşlerdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

İstanbul ve Bodrum'da mağazalar açan, başarılarıyla kendilerinden hep övgü ile bahsettiren ortaklar, emekli olmaya karar vermiş. Ama kepenkleri indirmek yerine markalarını devredeceklermiş. Eşe-dosta markaları devretmek istediklerini ve uygun birini bulduklarında hemen vereceklerini söyleyen ortakların umarım her şey gönüllerince olur."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

