Fatih Ürek için kritik bekleyiş! Sağlık durumu nasıl? Beyin sapında hasar iddiası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 11:06
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini korkurken, beyin sapında hasar oluştuğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, hayata döndürülürken tedbir amaçlı olarak uyutuldu.

BEYİN SAPINDA HASAR İDDİASI

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili korkutan bir iddia gündeme geldi. Milliyet'in haberine göre, yoğun bakımda uyutulan ünlü şarkıcının beyin sapında hasar oluştuğu öne sürüldü.

Kalbinin durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmediği belirtilirken, uyandırıldığında vücudunda kalıcı hasar meydana gelme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir" denildi.

Acil olarak uygulanan anjiyoplasti işlemi ile tıkalı damar açılırken, "Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hastaneden gelen ikinci açıklamada ise, "Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız" ifadeleri yer aldı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv de sağlık durumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

