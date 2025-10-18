Çağatay Ulusoy rolü için ebru dersi aldı

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Poll Films imzalı 'Uykucu' isimli filmin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy usta ebru sanatçısı Tüzin Tiryaki'den özel dersler aldı.

Sahneler için bir başka sanatçı hazır bulundurulmasına rağmen, Ulusoy sahnelerin tamamını kendisi gerçekleştirdi.

Barış Falay, Tamer Levent, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimlerin yer aldığı film 29 Ekim'de vizyonda.

