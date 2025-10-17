Tolga Güleç’in sahne kazası! Acı içinde kıvrandı ama oyunu bırakmadı!

HASTANEYE KOŞTU

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Güleç, yaşanan talihsiz kazanın ardından tedavi için hemen hastaneye koştu.

Tiyatro dünyasının yakından takip ettiği oyuncunun bu cesur ve profesyonel davranışı, hem izleyiciler hem de meslektaşları tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Instagram