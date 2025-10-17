Tolga Güleç'in sahne kazası! Acı içinde kıvrandı ama oyunu bırakmadı!
Ünlü oyuncu Tolga Güleç, yeni tiyatro oyunu "Sil Baştan"ın galasında talihsiz bir kaza geçirdi. Seyircilerin neye uğradığını şaşırırken, her şey perde kapandığında ortaya çıktı.
Başrollerini Tolga Güleç ve Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu, önceki gün Caddebostan'da seyirciyle buluştu.
Bir çiftin ilişkilerindeki sorunları eğlenceli bir dille anlatan oyunda ise beklenmedik bir kaza yaşandı.
BACAĞINA SAPLANDI
Çılgına dönen bir sevgiliyi canlandıran Tolga Güleç, sahnede masayı havaya kaldırıp fırlattığı sırada üzerindeki çivi bacağına saplandı. Final sahnesini acılar içinde tamamlayan ünlü oyuncu, ışıklar kapanınca topallayarak sahneden ayrıldı.
HASTANEYE KOŞTU
Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Güleç, yaşanan talihsiz kazanın ardından tedavi için hemen hastaneye koştu.
Tiyatro dünyasının yakından takip ettiği oyuncunun bu cesur ve profesyonel davranışı, hem izleyiciler hem de meslektaşları tarafından takdirle karşılandı.
EVLİLİĞİE İLK ADIM
Öte yandan Tolga Güleç, sunucu sevgilisi Öykü Cengiz ile geçtiğimiz temmuz ayında nişanlanmıştı. Çift, bu özel anı sosyal medya hesaplarından "04.07.2025" notuyla sevenleriyle paylaşmıştı.
