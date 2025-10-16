Oyuncu Devrim Yakut kansere yakalandı! "Annemi bu rahatsızlıktan kaybettim"
"Rüya Gibi" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Devrim Yakut, katıldığı bir etkinlikte, 4 ay önce meme kanserine yakalandığını ve yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Oyuncu Devrim Yakut meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen "Meme Kanserine Karşı Her Raunda Hazırız" etkinliğine katıldı.
"Camdaki Kız", "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar", "Kirli Sepeti" gibi birçok yapımda rol alan Yakut'un geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte yaşadıklarını anlattı.
Erken teşhisin önemine değinen Devrim Yakut, "Ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak burada kendi serüvenimi anlatacağım. Aslında serüven bile denemez, o kadar erken fark edildi ki, böylece geldi ve geçti çok şükür" dedi.
Hastalığı rutin kontrolleri sırasında öğrendiğini belirten ve bir an bile umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Yakut, "Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa eğer toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun" dedi.
"RUTİN KONTROLLER SIRASINDA ÖĞRENDİM"
57 yaşındaki Devrim Yakut, süreç boyunca nasıl ilerlediğinden ve neler hissettiğinden ise "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve sonra süreç başladı. Hocalarımız ilk gün bana 'Biz bu işi halledeceğiz' dediler. Onların kendilerine, mesleklerine ve bunu yapış biçimine inançları beni hep çok dik tuttu" sözleriyle bahsetti.
"ANNEMİ DE BU RAHATSIZLIKTAN KAYBETTİM"
"4 ay önce daha ilk teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım" diyen ünlü isim, "Bundan 20 yıl önce zor bir hastalıktı bu. Ben annemi de bu rahatsızlıktan kaybettim; ama o zamanki algımla bu zamanki algım birbirinden çok farklı. Bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İZBAN’a zam geldi: Tam, öğrenci bilet ne kadar oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak?
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri
- Emekliye zam hesabı ocakta yenileniyor! 10 kalemde artış yolda: Askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması...
- Narin Güran davasında gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı davadan çekildi: Bardağı taşıran son damla ses kaydı
- Sigara zammı Ekim 2025: En ucuz sigara ne kadar oldu? Yeni fiyat listesi açıklandı mı?
- Bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS başvuru tarihleri belli oldu mu?