Mesut Özil 37 yaşına bastı: Çocukluk fotoğrafıyla duygulandırdı

Kaynak: Instagram

"MESUT BANA ASLA YASAK KOYMAZ!"

Öte yandan, Özil'in paylaşımı dikkat çekerken, eşi Amine Gülşe de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddiaları yalanlayan Gülşe şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!"