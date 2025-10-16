16 Ekim 2025, Perşembe
Mesut Özil 37 yaşına bastı: Çocukluk fotoğrafıyla duygulandırdı

Mesut Özil 37 yaşına bastı: Çocukluk fotoğrafıyla duygulandırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 11:10
Mesut Özil 37 yaşına bastı: Çocukluk fotoğrafıyla duygulandırdı

Tescilli Güzel Amine Gülşe ile evli olan eski futbolcu Mesut Özil, doğum gününde yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Yapay zekâ teknolojisiyle 5 yaşındaki çocukluk fotoğrafını yeniden canlandıran Özil, kendine nasihatte bulundu.

2019 yılında dünyaevine giren Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, mutlu evlilikleriyle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Çiftin, 30 Mart 2020'de Londra'da dünyaya gelen Eda ve 26 Eylül 2022'de doğan Ela adında iki kızları bulunuyor.



Eski futbolcu Mesut Özil, 15 Ekim'de 37. yaşını kutladı.



Sevenlerinden doğum günü mesajları yağarken, Özil, Instagram'dan paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.



"TUTKUNU ASLA KAYBETME"

Yapay zekâ teknolojisiyle 5 yaşındaki çocukluk fotoğrafını yeniden canlandıran eski futbolcu, kendine de nasihatte bulundu:

"Tutkunu asla kaybetme, hayallerinin peşinden koş ve başkalarının kendi hayallerine inanmasına yardım eden sen ol!"



"MESUT BANA ASLA YASAK KOYMAZ!"

Öte yandan, Özil'in paylaşımı dikkat çekerken, eşi Amine Gülşe de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddiaları yalanlayan Gülşe şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!"

