Cannes’da Türk dizilerinin parlayan yıldızı atv

Gözleri Karadeniz (Waves of Love), Aşk ve Gözyaşı (Queen of Tears), Aynadaki Yabancı (Stranger in the Mirror), Bir Gece Masalı (The Nightfall), Kuruluş Orhan (The Ottoman: Orhan), Can Borcu (Hidden Destiny) ve birçok dizinin tanıtımı MIPCOM'da gerçekleştirildi.

ATV Distribution tarafından lisanslanan, dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, 7 kıtada ilgi görmeye devam ediyor.