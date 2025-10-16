Cannes’da Türk dizilerinin parlayan yıldızı atv
Türkiye’de “Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır zirvedeki yerini koruyan atv, yayınladığı dizileriyle tüm dünyanın ilgi gösterdiği MIPCOM’da içerik alıcılarıyla buluştu.
Televizyon ve dizi sektörünün en prestijli fuarı Mipcom, Cannes'da 41. kez kapılarını açtı.
ATV MIPCOM'a DAMGA VURDU!
Kaliteli içerikleriyle her zaman beğeni toplayan ATV dizileri, fuarın ilk gününden itibaren dünya televizyon devleriyle buluşarak büyük ilgi gördü.
ATV'DEN GÖRKEMLİ LANSMAN
MIPCOM'un ilk günü, ATV Distribution ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle taçlandı. ATV'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri Karadeniz" (Waves of Love) Cannes'da gerçekleştirilen görkemli bir lansmanla uluslararası alıcılarla buluştu.
Gecede, "Gözleri Karadeniz" dizisinin başrolleri Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, davetlilerle bir araya geldi. Türk oyunculara yabancı basın ve sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gösterildi. Dizinin uluslararası tanıtım fragmanları ve çok özel görüntüleri katılımcılarla paylaşıldı.
ATV YÖNETİCİLERİ VE OYUNCULARI GECEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Görkemli lansman gecesine ATV Genel Müdürü Ali Türkarslan, Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak, ATV İçerik Satış Müdürü Müge Akar ev sahipliği yaptı. Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan çok sayıda yayıncı, distribütör ve içerik alıcısının katıldığı davet, MIPCOM'un ilk gününe damga vurdu.
Gözleri Karadeniz (Waves of Love), Aşk ve Gözyaşı (Queen of Tears), Aynadaki Yabancı (Stranger in the Mirror), Bir Gece Masalı (The Nightfall), Kuruluş Orhan (The Ottoman: Orhan), Can Borcu (Hidden Destiny) ve birçok dizinin tanıtımı MIPCOM'da gerçekleştirildi.
ATV Distribution tarafından lisanslanan, dünyanın her yerinde ilgiyle takip edilen ATV dizileri, 7 kıtada ilgi görmeye devam ediyor.
