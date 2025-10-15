Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'ya ATV standında yoğun ilgi! "Waves of Love" MIPCOM’da dalga yarattı

Kaynak: ATV

Fuarda tanıtımı yapılan "Gözleri Karadeniz", güçlü hikayesi, sinematografik anlatımı ve evrensel temalarıyla uluslararası alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ATV standı, MIPCOM'un en çok ziyaret edilen alanlarından biri olarak Türk dizilerinin global başarısına bir kez daha sahne oldu.