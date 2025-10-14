14 Ekim 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar aşka geldi!

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar aşka geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 17:14
ABONE OL
Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar aşka geldi!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerilimlerin ardından hayatının merkezine oğlu ve eşi Samar Dadgar’ı aldığını açıklamıştı. Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle eşine olan sevgisini gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü isim, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Deniz'in eşi Samar Dadgar, Instagram hesabından Özcan Deniz'in yeni imajının yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör