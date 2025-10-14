Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar aşka geldi!
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı gerilimlerin ardından hayatının merkezine oğlu ve eşi Samar Dadgar’ı aldığını açıklamıştı. Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle eşine olan sevgisini gözler önüne serdi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettirmişti.
53 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile mahkemelik olmuştu.
Ünlü isim, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.
Deniz'in eşi Samar Dadgar, Instagram hesabından Özcan Deniz'in yeni imajının yer aldığı fotoğrafı kalp emojisi ile takipçileriyle paylaştı.
