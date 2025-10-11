Aşkını ilan etmişti! Gökhan Özen'in son paylaşımı olay oldu
Hit şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen, geçtiğimiz aylarda kural bozarak aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisiyle yaptığı son paylaşımla büyük beğeni topladı.
'Aramazsan Arama', 'Tabir-i Caizse', 'Dayanamam', 'Budala' ve 'Duman Gözlüm' gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Gökhan Özen'den sürpriz paylaşım gelmiş ve aşkını ilan etmişti.
"İLK DEFA PAYLAŞIYORUM"
Instagram hesabından kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü isim, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" ifadelerini kullanmıştı.
Özen'in Naz Canbaz ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.
"GÖZLER ÇOK DAHA FAZLASINI ANLATIR"
Boşandıktan sonra özel hayatını gizli tutan Özen, yeni sevgilisi ile bir paylaşım daha yaptı.
Romantik kareye eklediği not dikkat çekti: "Herkes konuşurken susmak en iyisi çünkü bazen gözler kelimelerden çok daha fazlasını anlatır."
İşte beğeni yağmuruna tutulan o poz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 11-12 EKİM ÖSYM SINAV TAKVİMİ: Hafta sonu sınav var mı, ne sınav var, saat kaçta?
- Kış kapıyı çaldı, atkı ve berelerinizi çıkartın! Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı: 6 il sarı koda alındı
- Tabağı bitirmek ayıp sayılıyor! Dünyanın en şaşırtıcı sofra kuralları
- BEDAŞ açıkladı! İstanbul’da 10 saate varan elektrik kesintisi: Hafta sonu hangi ilçelerde kesinti olacak?
- İradeleri çelikten! Yıllarca beklemeyi göze alan en sabırlı 4 burç
- Kahvaltınızdaki ‘masum’ alışkanlık aslında düşmanınız! Uzmanlar uyardı: Kaşık kaşık şeker tüketiyormuşuz
- Atmayın, yiyin! Uzmanlar açıkladı: Kararan avokadonun bilinmeyen gerçekleri
- Zeka testi: Ters 39’lar arasında 93 sayısı gizleniyor! Görenlerin yalnızca yüzde 5’i 8 saniyede bulabildi
- B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? Eksikliği önlemenin lezzetli yolları
- DKMP 240 Personel Alımı 2025: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personel alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı…
- 2025-2026 EuroLeague | Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Eski tip ehliyet için son düzlüğe girildi: Süre uzatılmayacak! Ehliyet yenileme son gün ne zaman, gerekli belgeler neler?