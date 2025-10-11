11 Ekim 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Aşkını ilan etmişti! Gökhan Özen'in son paylaşımı olay oldu

Aşkını ilan etmişti! Gökhan Özen'in son paylaşımı olay oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 12:23
ABONE OL
Aşkını ilan etmişti! Gökhan Özen’in son paylaşımı olay oldu

Hit şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen, geçtiğimiz aylarda kural bozarak aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisiyle yaptığı son paylaşımla büyük beğeni topladı.

'Aramazsan Arama', 'Tabir-i Caizse', 'Dayanamam', 'Budala' ve 'Duman Gözlüm' gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Gökhan Özen'den sürpriz paylaşım gelmiş ve aşkını ilan etmişti.

"İLK DEFA PAYLAŞIYORUM"

Instagram hesabından kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü isim, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Özen'in Naz Canbaz ile aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"GÖZLER ÇOK DAHA FAZLASINI ANLATIR"

Boşandıktan sonra özel hayatını gizli tutan Özen, yeni sevgilisi ile bir paylaşım daha yaptı.

Romantik kareye eklediği not dikkat çekti: "Herkes konuşurken susmak en iyisi çünkü bazen gözler kelimelerden çok daha fazlasını anlatır."

İşte beğeni yağmuruna tutulan o poz...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör