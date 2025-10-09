Fenerbahçeli Fred’in eşi Türkiye sevdalısı çıktı! "Bu güzelliklere hayranım"
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred Rodrigues'in eşi Monique Salum Rodrigues, tam bir Türkiye sevdalısı çıktı. İstanbul'un sembol camilerini sık sık ziyaret eden Rodrigues, Brezilya'dan gelen misafirlerini de cami cami gezdirip onların tarihçesini anlatıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız Fred Rodrigues, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu, bu kez eşiyle gündeme geldi.
Fred'in eşi Monique Salum Rodrigues tarih tutkunu çıktı! Rodrigues, boş vakitlerinde İstanbul'un dini yapılarını geziyor ve onların geçmişleri hakkında bilgi topluyor.
Rodrigues, ailesine ya da yurt dışından gelen tüm misafirlerine de Ayasofya, Sultanahmet, Çamlıca ve Yeni Cami gibi sembol yapıları gezdiriyor.
"TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİNE HAYRANIZ"
Sabah yazarı Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Monique, "İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'nin güzelliklerine hayranız" diyor.
