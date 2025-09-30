Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü!

30 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 14:26
"Pis Yedili" dizisiyle hafızalara kazınan Uraz Kaygılaroğlu, aldığı acı haberle yıkıldı. Geçtiğimiz aylarda dedesinin vefatıyla sarsılan ünlü oyuncu, bu kez de babaannesini kaybetti. Kaygılaroğlu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

'Pis Yedili', 'Ege'nin Hamsisi', 'Sefirin Kızı', 'Üç Kuruş', 'Taş Kağıt Makas' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi elde eden Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

ACI HABERİ DUYURDU

Babaannesini kaybettiğini duyuran ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biriciğim Babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, yarın (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir. Paşa Camiinden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezalığına defnedilecektir."

DEDESİ DE VEFAT ETMİŞTİ

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında dedesini kaybetmişti. Uraz Kaygılaroğlu'nun 86 yaşında vefat eden dedesi Metin Kaygılaroğlu, Balıkesirspor'un eski başkanıydı.

