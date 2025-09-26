Aras Aydın’ın acı günü: Ünlü oyuncu babasını kaybetti

26 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 10:30
Başarılı oyuncu Aras Aydın, babası Erol Aydın’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bir süredir hastanede tedavi gören Erol Aydın’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

'İnadına Aşk', 'Sefirin Kızı', 'Şeref Sözü', 'Aldatmak', 'Siyah Kalp' ve 'Nine Perfect Strangers' gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen Aras Aydın, babası Erol Aydın'ın ölüm haberiyle yıkıldı.

Acı haber, ünlü oyuncunun menajerlik şirketi tarafından duyuruldu:

"Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına baş sağlığı dileriz"

NICOLE KIDMAN, ARAS AYDIN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER SÖYLEMİŞTİ!

Nicole Kidman, Aras Aydın, Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin, Lucas Englander ve Mark Strong'un kadrosunda yer aldığı Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) 2. sezon galası mayıs ayında Los Angeles'ta yapılmıştı.

Aras Aydın, dizinin yayınlanması sonrası Nicole Kidman'la çektikleri bir sahneyi anımsatıp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nicole Kidman, 'Aras kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğüm bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum' dedi. Boğazım düğümlendi, bütün duygularım birbirine girdi. Ben de duygularımı kelimelere dökmeye çalıştım o da bunun üzerine bana sarıldı."

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 2 Temmuz 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Aras Aydın davul, gitar ve piyano olmak üzere 3 farklı enstrüman çalabiliyor. Oyuncu Melis Birkan ile evli.

