Aras Aydın’ın acı günü: Ünlü oyuncu babasını kaybetti

NICOLE KIDMAN, ARAS AYDIN İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER SÖYLEMİŞTİ!

Nicole Kidman, Aras Aydın, Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin, Lucas Englander ve Mark Strong'un kadrosunda yer aldığı Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) 2. sezon galası mayıs ayında Los Angeles'ta yapılmıştı.

Kaynak: Instagram

Aras Aydın, dizinin yayınlanması sonrası Nicole Kidman'la çektikleri bir sahneyi anımsatıp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nicole Kidman, 'Aras kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğüm bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum' dedi. Boğazım düğümlendi, bütün duygularım birbirine girdi. Ben de duygularımı kelimelere dökmeye çalıştım o da bunun üzerine bana sarıldı."