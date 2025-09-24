24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 12:07
Türk filminde oynamıştı: Efsane oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Cardinale, bir Türk yapımı filmde rol almasının yanı sıra, İstanbul Film Festivali ve Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde onur ödüllerine layık görülmüştü.

İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, ünlü oyuncunun Fransa'nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayata veda ettiğini duyurdu.

TÜRK YAPIMI FİLMDE OYNADI

Claudia Cardinale, 2010'da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile başrolleri paylaştığı 'Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak' adlı Türk yapımı sinema filminde rol aldı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ

Candinale, canlandırdığı 'Sinyora Enrica' ile 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

Claudia Cardinale, ayrıca 27. İstanbul Film Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne lâyık görüldü.

CLAUDİA CARDİNALE'NİN HAYATI

1938 yılında Tunus'ta doğan Claudia Cardinale, 1957'de katıldığı bir güzellik yarışmasıyla dikkat çekmiş ve kısa süre içinde İtalyan sinemasının yıldız oyuncuları arasına girmişti. Kariyeri boyunca Federico Fellini'nin unutulmaz filmi 8½, Luchino Visconti'nin The Leopard yapımı ve Sergio Leone'nin klasikleşen westerni Once Upon a Time in the West gibi birçok başyapıtta rol aldı. Ayrıca The Pink Panther filmiyle de geniş kitleler tarafından tanındı.

Yüzü, zarafeti ve oyunculuk gücüyle 1960'lardan itibaren Avrupa sinemasının simge isimlerinden biri haline gelen Cardinale, 100'ün üzerinde filmde rol aldı. Kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan oyuncu, UNESCO'da kadın hakları elçisi olarak görev yaptı.

Özel hayatında yapımcı Franco Cristaldi ile uzun süreli bir birlikteliği oldu, daha sonra yönetmen Pasquale Squitieri ile 1975'ten 2017'de Squitieri'nin ölümüne kadar beraberlik yaşadı. İki çocuk annesi olan Cardinale, sinema dünyasında yalnızca güzelliğiyle değil güçlü kişiliği ve duruşuyla da iz bıraktı.

Claudia Cardinale'nin ölümü sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Onun adı, beyazperdenin altın çağını simgeleyen unutulmaz yıldızlar arasında her zaman anılmaya devam edecek.

