Türk filminde oynamıştı: Efsane oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

CLAUDİA CARDİNALE'NİN HAYATI

1938 yılında Tunus'ta doğan Claudia Cardinale, 1957'de katıldığı bir güzellik yarışmasıyla dikkat çekmiş ve kısa süre içinde İtalyan sinemasının yıldız oyuncuları arasına girmişti. Kariyeri boyunca Federico Fellini'nin unutulmaz filmi 8½, Luchino Visconti'nin The Leopard yapımı ve Sergio Leone'nin klasikleşen westerni Once Upon a Time in the West gibi birçok başyapıtta rol aldı. Ayrıca The Pink Panther filmiyle de geniş kitleler tarafından tanındı.

Yüzü, zarafeti ve oyunculuk gücüyle 1960'lardan itibaren Avrupa sinemasının simge isimlerinden biri haline gelen Cardinale, 100'ün üzerinde filmde rol aldı. Kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan oyuncu, UNESCO'da kadın hakları elçisi olarak görev yaptı.