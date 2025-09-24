24 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 16:04
Özlem Yıldız ameliyat oldu! Hastane odasından paylaştı

Özlem Yıldız, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz gün operasyon geçiren ünlü sunucunun hastane odasındaki görüntüsü ise ortaya çıktı. İşte Yıldız'ın sağlık durumu...

Ağrılarından dolayı hastaneye giden Özlem Yıldız, fıtık ameliyatı oldu.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Fıtık ameliyatı olan sunucu, hastane odasında doktorlarıyla çektirdiği fotoğrafı takipçileriyle de paylaştı. Bunun üzerine ünlü isme takipçilerinden "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Yıldız, bir sonraki paylaşımında ise son durumu hakkında bilgi verdi.

Yıldız, "Bu da geçti, bitti" sözleriyle sağlık durumunun iyi olduğunun mesajını verdi.

