Survivor Almeda Baylan'dan dikkat çeken "boşanma" açıklaması
Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan eşi Ercan Baylan'dan boşandı. Instagram'dan konuya ilişkin açıklama yapan fenomen isim "Hiç masum değildim" sözleriyle dikkat çekti.
Survivor 2025 sezonuna diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.
Yarışmada sürecinde verdiği kilolar sonrası yaptırdığı estetik operasyonlarla da bambaşka birine dönüşe fenomen isim, geçtiğimiz günlerde eşinden boşanacağını duyurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldığını açıklayan bomba iddialarda bulunmuştu:
"Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim."
Almeda eşinden resmen ayrıldı! İşte o açıklama:
"Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 19 Eylül Maç Fikstürü: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Taşıt kredilerinde faizler düştü! Otomobil almanın tam zamanı mı? 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte örnek hesaplama…
- Aşk ve Gözyaşı gerçek hikaye mi? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı nerede çekildi?
- 19 Eylül TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler ve programlar yayında?
- 19 Eylül Cuma hutbesi konusu: “Peygamberimiz (s.a.s) ve Ticaret Ahlakı”
- Meteoroloji’den 4 bölge için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da poyraz sert esecek: Gece soğuğu kapıda! İşte uyarı verilen iller…
- Optik İllüzyon: İki resim arasında kaç fark bulunuyor? Farkları 9 saniyede görebilen çıkmadı
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?
- Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?
- Gaziler Günü ne zaman, önemi ne? Gaziler Günü sözleri ve mesajları…
- Konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL için geri ödeme tutarı ne kadar? Uzman A Haber’de hesapladı
- Yumurta haşlarken çatlamaya son! Bu yöntemle yumurtalar kolayca soyuluyor