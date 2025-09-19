19 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 13:50
Survivor Almeda Baylan’dan dikkat çeken boşanma açıklaması

Survivor All Star 2025 yarışmacısı Almeda Baylan eşi Ercan Baylan'dan boşandı. Instagram'dan konuya ilişkin açıklama yapan fenomen isim "Hiç masum değildim" sözleriyle dikkat çekti.

Survivor 2025 sezonuna diskalifiye olarak veda eden Almeda Baylan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Yarışmada sürecinde verdiği kilolar sonrası yaptırdığı estetik operasyonlarla da bambaşka birine dönüşe fenomen isim, geçtiğimiz günlerde eşinden boşanacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararını aldığını açıklayan bomba iddialarda bulunmuştu:

"Survivor öncesi boşanıyordum zaten. Acun Bey de biliyor. Yarışmaya gireceğim diye geri çekildik. Çıktım, bir şans daha verdim ama olmadı. Yapamadık. Bu adam gidiyor, benim fan hesabıma yazıyor. Fotoğraf değiştir diyor, özel hayatımıza dair şeyler yazıyor. Ben bunu hak etmedim. İstekleri hiç bitmedi, doymadı. Hakkımı da helal etmeyeceğim."

Almeda eşinden resmen ayrıldı! İşte o açıklama:

"Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum."

