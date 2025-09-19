Survivor Almeda Baylan'dan dikkat çeken "boşanma" açıklaması

Kaynak: Instagram

Almeda eşinden resmen ayrıldı! İşte o açıklama:

"Resmi olarak Ercan ile boşandım. Her ne olursa olsun 6 yıldır birlikteyiz, 3 yıldır evliyiz. Tabii ki kötülükler hepimiz yaptık, ben de hiç masum değildim o da. Sonunda arkadaşça bitirdik. Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum."

