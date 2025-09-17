Ali Ağaoğlu'nun torun sevinci: Kızı üçüncü oğlunu kucakladı!
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, bir kez daha dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızı Sena Kırcal, geçtiğimiz gün üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Ağaoğlu'nun, yeni doğan torunu için hangi sürprizi hazırladığı şimdiden merak konusu oldu.
Mart 2018'de oğlu Alican ve gelini Miray Hanım sayesinde ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da ikinci torunu Selin'i kucağına alan Ağaoğlu, ilk erkek torun sevincini 2021'de kızı Sena Kırcal ile yaşamıştı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Ali Ağaoğlu torun sayısını beşledi. Kızı Sena Kırcal, eşi Koray Kırcal ile birlikte önceki gün üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Çift, oğullarına Korhun adını verdi. Böylece Ali Ağaoğlu, üçüncü erkek torununu kucaklamış oldu.
Ali Ağaoğlu, kız torunlarına doğar doğmaz lüks daire hediye etmiş, ilk erkek torunu Koray'a villa, ikinci erkek torunu Koraslan'a ise yine lüks bir daire vermişti. Şimdi Korhun'un da lüks bir hediye ile ödüllendirilmesi bekleniyor.
