Ali Ağaoğlu’nun torun sevinci: Kızı üçüncü oğlunu kucakladı!

Kaynak: Instagram

Ali Ağaoğlu, kız torunlarına doğar doğmaz lüks daire hediye etmiş, ilk erkek torunu Koray'a villa, ikinci erkek torunu Koraslan'a ise yine lüks bir daire vermişti. Şimdi Korhun'un da lüks bir hediye ile ödüllendirilmesi bekleniyor.