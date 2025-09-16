Sinema dünyasının acı kaybı: Robert Redford hayatını kaybetti

Kaynak: A Haber arşiv

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "The Sting", "All the President's Men" ve "Out of Africa" gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.



Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.