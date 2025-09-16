16 Eylül 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Sinema dünyasının acı kaybı: Robert Redford hayatını kaybetti

Sinema dünyasının acı kaybı: Robert Redford hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 15:45
ABONE OL
Sinema dünyasının acı kaybı: Robert Redford hayatını kaybetti

Savaş ve Western filmlerinin unutulmaz ismi, Hollywood’un efsane oyuncularından Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

"Sonsuz Ölüm" filmiyle şöhreti yakalayan Robert Redford, hayatını kaybetti. New York Times'ın haberine göre; usta oyuncu, salı günü Utah'daki evinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

Acı haberi Cindi Berger duyurdu. Berger, usta oyuncunun uykusunda vefat ettiğini açıkladı.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

89 yaşında hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Robert Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Kaynak: A Haber arşivKaynak: A Haber arşiv

ROBERT REDFORD KİMDİR?

Kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "The Sting", "All the President's Men" ve "Out of Africa" gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.

Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör