Sinema dünyasının acı kaybı: Robert Redford hayatını kaybetti
Savaş ve Western filmlerinin unutulmaz ismi, Hollywood’un efsane oyuncularından Robert Redford, 89 yaşında yaşamını yitirdi.
"Sonsuz Ölüm" filmiyle şöhreti yakalayan Robert Redford, hayatını kaybetti. New York Times'ın haberine göre; usta oyuncu, salı günü Utah'daki evinde yaşamını yitirdi.
Acı haberi Cindi Berger duyurdu. Berger, usta oyuncunun uykusunda vefat ettiğini açıkladı.
89 yaşında hayatını kaybeden Hollywood efsanesi Robert Redford'un ölüm nedeni ise açıklanmadı.
ROBERT REDFORD KİMDİR?
Kariyerine 1960'lı yıllarda başlayan Redford, "Butch Cassidy and the Sundance Kid", "The Sting", "All the President's Men" ve "Out of Africa" gibi ikonik filmlerle sinema tarihine damgasını vurdu.
Ordinary People filmiyle En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan Redford, bu başarısıyla kamera arkasındaki yeteneğini de gözler önüne serdi.
