Dua Lipa'ya Türk hayranından sürpriz çıkış: "Senin için geldim"

Giriş: 11.09.2025 16:03
Giriş: 11.09.2025 16:03
Dua Lipa’ya Türk hayranından sürpriz çıkış: Senin için geldim

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, ABD’nin Boston kentinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin en coşkulu anlarında dinleyenlerine mikrofon uzatan Lipa Türk hayranı ile sohbet etti.

Dua Lipa'nın Boston konserinde mikrofon uzattığı kişi Çınar isimli bir Türk çıktı.

Kaynak: Sosyal medya

Mikrofonu eline alan genç, kendisini tanıtarak "Türkiye'de yaşıyorum, senin için geldim" sözleriyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Salonda bulunan diğer hayranlar bu anı alkışlarla desteklerken, Dua Lipa da gülümseyerek Türk hayranına teşekkür etti ve birlikte fotoğraf çekildi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kaynak: Instagram

TÜRKİYE'DE BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ VAR

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip. Daha önce İstanbul'da konser veren sanatçı, Türk müzikseverlerden yoğun ilgi görmüştü.

Kaynak: Sosyal medya

EDİS İLE SOHBET ETMİŞTİ

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde Türk pop müziğinin sevilen ismi Edisdünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'dan hemen önce sahneye çıkmıştı.

Konser öncesi bir araya gelen Edis ve Dua Lipa'nın görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Kaynak: Instagram

Çok konuşulan videoda Lipa'nın Edis'e; "İlk defa mı bu festivale katılıyorsun? Harika görünüyorsun. Böyle bir kalabalığa karşı ilk defa sahne almak heyecan vericidir" dediği görülmüştü.

Edis de Dua Lipa'yı İstanbul'a çağırırken ünlü sanatçı, "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" diyerek olumlu yanıt vermişti.

