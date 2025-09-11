Dua Lipa’ya Türk hayranından sürpriz çıkış: "Senin için geldim"
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, ABD’nin Boston kentinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin en coşkulu anlarında dinleyenlerine mikrofon uzatan Lipa Türk hayranı ile sohbet etti.
Mikrofonu eline alan genç, kendisini tanıtarak "Türkiye'de yaşıyorum, senin için geldim" sözleriyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Salonda bulunan diğer hayranlar bu anı alkışlarla desteklerken, Dua Lipa da gülümseyerek Türk hayranına teşekkür etti ve birlikte fotoğraf çekildi. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
TÜRKİYE'DE BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ VAR
Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip. Daha önce İstanbul'da konser veren sanatçı, Türk müzikseverlerden yoğun ilgi görmüştü.
EDİS İLE SOHBET ETMİŞTİ
Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde Türk pop müziğinin sevilen ismi Edisdünyaca ünlü yıldız Dua Lipa'dan hemen önce sahneye çıkmıştı.
Konser öncesi bir araya gelen Edis ve Dua Lipa'nın görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.
Çok konuşulan videoda Lipa'nın Edis'e; "İlk defa mı bu festivale katılıyorsun? Harika görünüyorsun. Böyle bir kalabalığa karşı ilk defa sahne almak heyecan vericidir" dediği görülmüştü.
Edis de Dua Lipa'yı İstanbul'a çağırırken ünlü sanatçı, "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" diyerek olumlu yanıt vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?
- FM 26 ne zaman satışa sunulacak, fiyatı ne kadar olacak? Ön sipariş başladı mı?
- A101 11 EYLÜL AKTÜEL KATALOG: Bugün A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Kahve makinesi, masaj aleti, ütü, kitaplık
- Apple tarih verdi: iOS 26 ne zaman çıkacak? Hangi modellere gelecek?
- Charlie Kirk olayı nedir, neden öldürüldü? Trump destekçisi siyasi aktivist Charlie Kirk kimdir, kaç yaşındaydı?