Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ifşa oldu! Bebek’te tokatlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: TAKVİM

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Bu olay sonucunda ise Şeyda Coşkun, hem Y.G'nin eşiyle beraber olup hem de 300 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kavganın görüntüleri ise ortaya çıktı.

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; Olay görüntülerde şunlar yaşandı; Y.G, Bebek'te bir kafede otururken Şeyda Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu önünden geçti.