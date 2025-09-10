10 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ifşa oldu! Bebek’te tokatlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı

Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ifşa oldu! Bebek’te tokatlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 09:26 Güncelleme: 10.09.2025 09:30
ABONE OL
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ifşa oldu! Bebek’te tokatlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı

Mehmet Ali Erbil’in eski baldızı Şeyda Coşkun, magazin gündemini sarsan bir skandalla tekrar konuşuluyor. İş insanı M.G.’nin eşi Y.G ile Coşkun’un sokak ortasındaki kavga ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Y.G.’nin, ünlü isme tokat atıp, menüyü suratına fırlattığı görüldü.

Bir dönem ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliği sayesinde magazin dünyasında adı duyulan, sonrasında ise ünlü isimlere hazırladığı diyet listeleri ve sahil yürüyüşleriyle tanınan Şeyda Coşkun, bu kez yasak aşk skandalıyla gündemde...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MEĞER EVLİYMİŞ!

Kendisinden yaşam koçluğu hizmeti almaya başlayan M.G. ile bir süre sonra yakınlık kuran Coşkun, M.G. ile aşk yaşamaya başladı. Ancak M.G.'nin evli olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir devam eden bu ilişki, geçtiğimiz günlerde bir restoranda ortaya çıktı. Coşkun ile M.G., mekânda başka bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken restoran müşterileri tarafından görüntülendi. Görüntüler kısa sürede M.G.'nin eşi Y.G.'ye ulaştı.

Duruma öfkelenen Y.G., Şeyda Coşkun'a hakaret içerikli mesajlar gönderdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Coşkun'un yasak aşkı gündeme bomba gibi düşerken, olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Bu yasak aşkı gün yüzüne çıkaran ise geçtiğimiz gün Takvim Gazetesi oldu.

Coşkun ile iş insanı M.G.'nin eşi Y.G.'nin Bebek'te karşı karşıya gelip kavga ettikleri gündeme taşınmıştı.

Kaynak: TAKVİMKaynak: TAKVİM

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Bu olay sonucunda ise Şeyda Coşkun, hem Y.G'nin eşiyle beraber olup hem de 300 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kavganın görüntüleri ise ortaya çıktı.

Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; Olay görüntülerde şunlar yaşandı; Y.G, Bebek'te bir kafede otururken Şeyda Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu önünden geçti.

Kaynak: TAKVİMKaynak: TAKVİM

TOKAT ATTI

Bu sırada Y.G. dayanamayıp Şeyda Coşkun'un arkasından hakaret etti. Bunu duyan Şeyda, arkadaşıyla geri dönerek Y.G.'ye "Bana mı dedin?'' diye karşılık verdi.

Y.G.'de "Sana dedim" diyerek Coşkun ve arkadaşına tokat attı. Y.G, daha sonra ise elindeki menüyü Coşkun'a fırlattı.

Kaynak: TAKVİMKaynak: TAKVİM

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, bu konunun nereye gideceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Dün bir programa katılan Şeyda Çoşkun, bu iddiarı reddetse de gerçek görüntülerde olduğu gibi apaçık ortadaydı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör