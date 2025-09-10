Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ifşa oldu! Bebek’te tokatlı kavga! Görüntüler ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil’in eski baldızı Şeyda Coşkun, magazin gündemini sarsan bir skandalla tekrar konuşuluyor. İş insanı M.G.’nin eşi Y.G ile Coşkun’un sokak ortasındaki kavga ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Y.G.’nin, ünlü isme tokat atıp, menüyü suratına fırlattığı görüldü.
Bir dönem ablası Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliği sayesinde magazin dünyasında adı duyulan, sonrasında ise ünlü isimlere hazırladığı diyet listeleri ve sahil yürüyüşleriyle tanınan Şeyda Coşkun, bu kez yasak aşk skandalıyla gündemde...
MEĞER EVLİYMİŞ!
Kendisinden yaşam koçluğu hizmeti almaya başlayan M.G. ile bir süre sonra yakınlık kuran Coşkun, M.G. ile aşk yaşamaya başladı. Ancak M.G.'nin evli olduğu ortaya çıktı.
Uzun süredir devam eden bu ilişki, geçtiğimiz günlerde bir restoranda ortaya çıktı. Coşkun ile M.G., mekânda başka bir çiftin evlilik teklifine alkış tutarken restoran müşterileri tarafından görüntülendi. Görüntüler kısa sürede M.G.'nin eşi Y.G.'ye ulaştı.
Duruma öfkelenen Y.G., Şeyda Coşkun'a hakaret içerikli mesajlar gönderdi.
Coşkun'un yasak aşkı gündeme bomba gibi düşerken, olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Bu yasak aşkı gün yüzüne çıkaran ise geçtiğimiz gün Takvim Gazetesi oldu.
Coşkun ile iş insanı M.G.'nin eşi Y.G.'nin Bebek'te karşı karşıya gelip kavga ettikleri gündeme taşınmıştı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
Bu olay sonucunda ise Şeyda Coşkun, hem Y.G'nin eşiyle beraber olup hem de 300 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kavganın görüntüleri ise ortaya çıktı.
Takvim Gazetesi'nden Doğan Savaş'ın haberine göre; Olay görüntülerde şunlar yaşandı; Y.G, Bebek'te bir kafede otururken Şeyda Coşkun ve arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu önünden geçti.
TOKAT ATTI
Bu sırada Y.G. dayanamayıp Şeyda Coşkun'un arkasından hakaret etti. Bunu duyan Şeyda, arkadaşıyla geri dönerek Y.G.'ye "Bana mı dedin?'' diye karşılık verdi.
Y.G.'de "Sana dedim" diyerek Coşkun ve arkadaşına tokat attı. Y.G, daha sonra ise elindeki menüyü Coşkun'a fırlattı.
Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, bu konunun nereye gideceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Dün bir programa katılan Şeyda Çoşkun, bu iddiarı reddetse de gerçek görüntülerde olduğu gibi apaçık ortadaydı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max kadar, Türkiye ön sipariş ne zaman? İşte iPhone 17 özellikleri!
- 12 Dev Adam yarı finalde! Türkiye - Yunanistan basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Memur, Emekli, SSK, Bağ-kur, 4C... 2026 Ocak zammında yüzde %10.14'lük artış şekillendi: Taban maaşlar ne kadar olacak?
- 48 saate dikkat! Yağışlar Marmara ve Karadeniz’i vuracak: Meteoroloji 10 ili uyardı! 10 Eylül hava durumu raporu
- 28 Ekim Salı tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?
- Türk Yıldızları sahada: 9 Eylül İzmir Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?
- Zeka testi: Sadece zekiler görüyor! En tuhaf emoji nerede? 539 kişinden 18'i buldu
- Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Dizinin hikayesi ve oyuncularına tüm dair detaylar
- Togg Eylül 2025 fiyat listesi belli oldu! Togg T10F sedan ne kadar, T10X fiyatı kaç para?
- 9 Eylül maç fikstürü | Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgisi ve detaylar
- Tarım Kredi Market 9-15 Eylül fırsatları: 53 üründe fiyatlar düştü! Kangal sucuk 699,90 TL, tavuk baget 94,90 TL…