Ebru Şahin’in mutluluk gözyaşları! Tarihi zaferi böyle kutladılar

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 08:54
12 Dev Adam’ın EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya’yı mağlup ederek yarı finale yükseldiği tarihi maçın ardından duygusal anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, tarihi zaferin mutluluğunu birbirlerine sarılarak kutladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek finalinde Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bu galibiyetle birlikte 12 Dev Adam, tam 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselme sevinci yaşadı.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, her zaman olduğu gibi eşi Cedi Osman'ı tribünden destekledi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte gözyaşlarını tutamayan kaptan Cedi Osman, doğrudan tribünde kendisini bekleyen Ebru Şahin'in yanına gitti. Çift, tarihi zaferin mutluluğunu birbirlerine sarılarak kutladı.

Sevinçten gözyaşlarına hâkim olamayan Şahin'in bu anları sosyal medyada gündem oldu.

