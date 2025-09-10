Derya Uluğ’dan korkutan hastane paylaşımı!

10 Eylül 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 09:42 Güncelleme: 10.09.2025 09:47
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, ameliyat olan sevgilisi Asil Gök'ün son sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dönemin popüler isimlerinden Derya Uluğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Uzun süredir Asil Gök ile aşk yaşayan şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.

AMELİYAT OLDU

Uluğ, sevgilisi Asil Gök'ün ameliyat geçirdiğini takipçilerine duyurdu.

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

39 yaşındaki şarkıcı, sevgilisinin sağlık durumunu açıkladığı mesajında "Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki karenin ardından ikiliye sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

