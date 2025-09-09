Mardin’de nişanlanmıştı! Sevda Erginci’nin düğün yeri ve tarihi netleşti

09 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 13:21
"Karagül" dizisiyle ünlenen oyuncu Sevda Erginci, Mardin'de Efe Saydut ile nişanlandı. Altınların göz kamaştığı nişanın görüntüleri gündem olurken çiftin nikah tarihi ve yeri de belli oldu.

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, özel hayatıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Mardin kökenli başarılı oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Efe Saydut ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift, geçtiğimiz günlerde Mardin'de aile arasında düzenlenen samimi bir törenle nişanlandı. Törende takılan altınlar göz kamaştırırken, sosyal medyaya yansıyan kareler kısa sürede gündem oldu.

Evlilik için gün sayan ikilinin nikâh tarihi de netleşti. Sevda Erginci ile Efe Saydut, 20 Eylül'de Yunanistan'ın Sakız Adası'nda dünyaevine girecek.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 doğumlu Sevda Erginci, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap, annesi ise Mardin kökenli olan Erginci, genç yaşta tiyatro sahnesiyle tanışarak oyunculuk yolculuğuna adım attı.

2012 yılında "Koyu Kırmızı" dizisiyle televizyon kariyerine başlayan oyuncu, asıl çıkışını "Karagül" dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yaptı. Ardından "Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "El Kızı" gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Doğal oyunculuğu, güzelliği ve samimiyetiyle dikkat çeken Sevda Erginci, bugün hem televizyon dizilerinde hem de dijital projelerde aranan isimlerden biri olarak kariyerine başarıyla devam ediyor.

