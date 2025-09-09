Mardin'de nişanlanmıştı! Sevda Erginci'nin düğün yeri ve tarihi netleşti
"Karagül" dizisiyle ünlenen oyuncu Sevda Erginci, Mardin'de Efe Saydut ile nişanlandı. Altınların göz kamaştığı nişanın görüntüleri gündem olurken çiftin nikah tarihi ve yeri de belli oldu.
Ünlü oyuncu Sevda Erginci, özel hayatıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Mardin kökenli başarılı oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Efe Saydut ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Çift, geçtiğimiz günlerde Mardin'de aile arasında düzenlenen samimi bir törenle nişanlandı. Törende takılan altınlar göz kamaştırırken, sosyal medyaya yansıyan kareler kısa sürede gündem oldu.
Evlilik için gün sayan ikilinin nikâh tarihi de netleşti. Sevda Erginci ile Efe Saydut, 20 Eylül'de Yunanistan'ın Sakız Adası'nda dünyaevine girecek.
SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?
3 Ekim 1993 doğumlu Sevda Erginci, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap, annesi ise Mardin kökenli olan Erginci, genç yaşta tiyatro sahnesiyle tanışarak oyunculuk yolculuğuna adım attı.
2012 yılında "Koyu Kırmızı" dizisiyle televizyon kariyerine başlayan oyuncu, asıl çıkışını "Karagül" dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yaptı. Ardından "Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "El Kızı" gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.
Doğal oyunculuğu, güzelliği ve samimiyetiyle dikkat çeken Sevda Erginci, bugün hem televizyon dizilerinde hem de dijital projelerde aranan isimlerden biri olarak kariyerine başarıyla devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimyasal yok! Ocak başlıklarını temizlemenin en kolay yolu: Ayna gibi parlıyor
- 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?
- Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
- Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası yayın detayları
- Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 12 Dev Adam çeyrek final maçı bugün saat kaçta? Türkiye-Polonya basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak? Türkiye ön sipariş tarihi belli oldu mu, özellikleri neler?
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle (TES) çifte maaş geliyor! Uzman isim A Haber’de anlattı: Neler değişecek, kimler yararlanacak?
- Okullara personel alımı yapılacak: TYP kapsamında 70 bin temizlik personeli görevlendirilecek
- Gülden Özel kimdir, neden vefat etti? TRT'nin deneyimli spikeri Gülden Özel kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
- BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık
- HAC ön kayıt ve yenileme bitti mi, süresi uzatıldı mı? DİYANET 2026 HAC kura takvimi belli oldu mu, son durum ne?