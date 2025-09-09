Mardin’de nişanlanmıştı! Sevda Erginci’nin düğün yeri ve tarihi netleşti

Kaynak: Instagram

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 doğumlu Sevda Erginci, İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap, annesi ise Mardin kökenli olan Erginci, genç yaşta tiyatro sahnesiyle tanışarak oyunculuk yolculuğuna adım attı.

2012 yılında "Koyu Kırmızı" dizisiyle televizyon kariyerine başlayan oyuncu, asıl çıkışını "Karagül" dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle yaptı. Ardından "Yasak Elma", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "El Kızı" gibi yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Doğal oyunculuğu, güzelliği ve samimiyetiyle dikkat çeken Sevda Erginci, bugün hem televizyon dizilerinde hem de dijital projelerde aranan isimlerden biri olarak kariyerine başarıyla devam ediyor.

Kaynak: Instagram