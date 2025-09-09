Babasını kaybeden Yasemin Yürük’ten duygusal paylaşım
Babasının vefatıyla büyük bir acı yaşayan Yasemin Yürük, sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür ederek duygularını paylaştı. İşte ünlü şarkıcının son paylaşımı...
Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük'ün babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti.
BABASINI KAYBETTİ
Gözlerden uzak bir yaşam süren Yürük, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:
''Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."
Dün babasını son yolculuğuna uğurlayan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından "teşekkür" paylaşımı yaptı.
"TELEFONUM HİÇ SUSMADI"
"Tüm başsağlığı dileyenlere minnettarım" notuyla bir video paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması en azından bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor. Geçiş daha kolay oluyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum hislerimi, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor ama bir yandan da huzura ermesi insanı rahatlatıyor diyebiliriz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Yıldızları sahada: 9 Eylül İzmir Türk Yıldızları gösterisi saat kaçta ve nerede gerçekleşecek?
- Zeka testi: Sadece zekiler görüyor! En tuhaf emoji nerede? 539 kişinden 18'i buldu
- Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Dizinin hikayesi ve oyuncularına tüm dair detaylar
- Togg Eylül 2025 fiyat listesi belli oldu! Togg T10F sedan ne kadar, T10X fiyatı kaç para?
- 9 Eylül maç fikstürü | Bugün hangi maçlar var? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- UEFA Avrupa Ligi heyecanı: Galatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı yayın bilgisi ve detaylar
- Tarım Kredi Market 9-15 Eylül fırsatları: 53 üründe fiyatlar düştü! Kangal sucuk 699,90 TL, tavuk baget 94,90 TL…
- Kimyasal yok! Ocak başlıklarını temizlemenin en kolay yolu: Ayna gibi parlıyor
- 2025-YKS ile yerleşenlere ek süre | Üniversite mazeret kayıt başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Kimler faydalanabilir?
- Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
- Buse Naz Çakıroğlu maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Dünya Boks Şampiyonası yayın detayları
- Eşref Rüya ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?