09 Eylül 2025, Salı
Babasını kaybeden Yasemin Yürük'ten duygusal paylaşım

Babasını kaybeden Yasemin Yürük’ten duygusal paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 16:07
Babasını kaybeden Yasemin Yürük’ten duygusal paylaşım

Babasının vefatıyla büyük bir acı yaşayan Yasemin Yürük, sevenlerinden gelen destek mesajlarına teşekkür ederek duygularını paylaştı. İşte ünlü şarkıcının son paylaşımı...

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük'ün babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti.

BABASINI KAYBETTİ

Gözlerden uzak bir yaşam süren Yürük, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

''Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."

Dün babasını son yolculuğuna uğurlayan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından "teşekkür" paylaşımı yaptı.

"TELEFONUM HİÇ SUSMADI"

"Tüm başsağlığı dileyenlere minnettarım" notuyla bir video paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması en azından bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor. Geçiş daha kolay oluyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum hislerimi, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor ama bir yandan da huzura ermesi insanı rahatlatıyor diyebiliriz."

