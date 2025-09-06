Cedi Osman ve Ebru Şahin'den zafer pozları!
EuroBasket 2025’te son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede 12 Dev Adam, rakibini 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ebru Şahin'den eşi Cedi Osman ile zafer pozu geldi.
EuroBasket 2025 heyecanı sürerken, turnuva için Litvanya'da bulunan Cedi Osman'a eşi Ebru Şahin'den büyük destek geldi.
Son 16 turuna yükselen 12 Dev Adam İsveç ile karşı karşıya geldi. Türkiye müsabakayı 85-79 kazandı.
Turnuva nedeniyle Litvanya'da olan eşini izlemeye giden Ebru Şahin'den aşk dolu zafer kutlaması geldi.
Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ve Türkiye atkısıyla poz veren Şahin, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
