Birol Dovanbek nasıl öldü? Şoke eden görüntüler! Oda savaş alanına dönmüş

Ancak baba Cemal Dovanbek, yaşanan olaylarla ilgili olarak herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etmeye devam etti.

Kaynak: ATV

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI



Dün canlı yayındaki Özel bir tıp merkezi ve doktorla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Müge Anlı dün baba Cemal Dovanbek'in tüm ailesi ve mahalledeki herkesin aynı doktordan reçeteyle usulsüz şekilde kullandığı ilaçları anlatmasının ardından bakanlığın harekete geçtiğini duyurdu.