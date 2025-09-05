Birol Dovanbek nasıl öldü? Şoke eden görüntüler! Oda savaş alanına dönmüş

05 Eylül 2025, Cuma
05.09.2025
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayetiyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Genç adamın babası tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, Birol’un sağ çıkamadığı otel odasından görüntüler paylaşıldı. Peki Birol Dovanbek nasıl öldü, babası mı öldürdü? İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu kez Birol Dovanbek dosyasını ele aldı.

27 yaşındaki, evli, iki çocuk babası Birol Dovanbek, babasıyla 12 Ağustos 2025 tarihinde Yozgat'ta kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Genç adamın annesi ve eşi, baba Cemal'in cinayeti işlediğini iddia ediyor. Birol Dovanbek'in babası ise o gece oğlunun çok sayıda ilaç içtiğini anlatarak kendisinin olayla ilgisi olmadığını savunuyor.

ŞÜPHELİ BABADAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Cemal Dovanbek, sabah namazına kalktığında oğlunu yerde ölü bulduğunu iddia etti. Ancak aile, "Namaz kılmazdı" diyerek bu iddiaya itiraz etti.

Öte yandan savcılıkta verdiği ifadesinde Cemal Dovanbek, "Gece 03.00 civarında oğlumun kulağından kan geldiğini gördüm" derken, programda bunu hatırlamadığını iddia etti.

Ayrıca Birol'un epilepsi ilaçlarını fazla alması nedeniyle bir arbede yaşandığını ve kendi halüsinasyon gördüğünü savundu.

YÜZÜNDE DARP İZLERİ, DUVARLARDA KAN LEKELERİ...

112 Acil Servis ekiplerinin raporuna göre, Birol'un yüzünde darp izleri, alnında çizikler ve kulağında yırtıklar tespit edildi. Otel odasındaki duvarlarda kan lekelerinin bulunması ise cinayet şüphesini güçlendirdi.

SAVAŞ ALANINA DÖNEN OTEL ODASI

Anne Birsel, Cemal Dovanbek'in geçmişte şiddet uyguladığını ve "Ciğerini yakacağım" şeklinde tehditler savurduğunu belirtti.

Birol Dovanbek dosyasında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Birol'un sağ çıkamadığı otel odasından canlı yayın yapılırken, ortamın adeta bir savaş alanına döndüğü gözlendi.

Ancak baba Cemal Dovanbek, yaşanan olaylarla ilgili olarak herhangi bir ilgisinin olmadığını iddia etmeye devam etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dün canlı yayındaki Özel bir tıp merkezi ve doktorla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Müge Anlı dün baba Cemal Dovanbek'in tüm ailesi ve mahalledeki herkesin aynı doktordan reçeteyle usulsüz şekilde kullandığı ilaçları anlatmasının ardından bakanlığın harekete geçtiğini duyurdu.

"SENİ İÇERİ TIKAYIM ONDAN SONRA YASIMI TUTUCAM"

Birol Dovanbek'in eşi yetkililere seslenerek Cemal Dovanbek'in tutuklu yargılanmasını isteyerek, "Sen bunlar bu işin peşini bırakır yas tutar diyordun ama ben yasımı seni içeri tıktıktan sonra tutacağım" dedi.

KUŞKU DOLU ÖLÜMDEN 15 GÜN ÖNCE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Müge Anlı Cemal Dovanbek'in elindeki ve gece yatarken takılı olan yüzüğün nerede olduğunu sordu, yüzüğün nerede olduğunu bilmediğini söyleyen babaya Müge Anlı, "Yüzükle mi kafasına vurdun" diye tepki gösterdi.

YÜZÜĞÜ NASIL KAYBOLDU?

Anlı, "Sen kırmışsın çocuğun kafasını o kadar arbede yaşanmış kim gelip yapacak kendi kendine mi yumruk attı. Demek ki yüzükle vurdun yüzük fırladı düştü" dedi.

Öte yandan yüzüğün olay yeri inceleme tarafından odada bulunduğu belirtildi. Müge Anlı babanın 6 tane basit yaralamadan suçu olduğunu belirtti.

