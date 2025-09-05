Aslıhan Doğan o soruya yanıt verdi! Arda Turan'ın tavrı çok konuşulmuştu
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile göz teması kurmaktan kaçınmıştı. Viral olan görüntüler sonrası Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, muhabirlerin sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Arda Turan'ın, Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği röportaj, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Röportaj boyunca Turan'ın gergin tavırları, göz teması kurmaktan kaçınması ve ellerini cebine sokması dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.
O GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI
Bazı yorumlarda, Turan'ın evli olduğu ve 'eşine saygı göstermek' amacıyla böyle davrandığı düşünülürken kimileri ise bu tutumu saygısızca bulundu.
TAKİBE ALDI
Görüntülerin ardından Aslıhan Doğan Turan'ın Savina'yı sosyal medyada takibe alması ise kullanıcıların gözünden kaçmadı.
İŞTE EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA
Olayların ardından Aslıhan Doğan Turan, ilk kez konuya dair açıklama yaptı.
"GÜLDÜK"
Magazinkuryesi kameralarına konuşan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan o anlar hakkında "Arda ile bu konuyu hiç konuşmadım, komik çünkü." yanıtını verdi.
