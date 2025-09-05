Aile Saadeti'nin Tülay'ı Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'den bebek müjdesi
atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'nin Tülay'ı Vildan Atasever ile ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'den bebek müjdesi geldi. Güzel oyuncunun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
2021 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Vildan Atasever ile sevilen şarkıcı Mehmet Erdem, anne-baba olmaya hazırlanıyor.
Çiftin mutlu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.
2. Sayfa'nın özel haberine göre, Vildan Atasever 5 aylık hamile.
Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.
Mutluluklarını yakın çevreleriyle paylaşan ikili, hayranları tarafından da tebrik mesajlarına boğuldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pazar günü gökyüzü kaderinizi şekillendirecek: Ay tutulmasından en çok etkilenecek 4 burç açıklandı!
- MasterChef Türkiye 4 Eylül 2025: Dokunulmazlık oyunu sonuçlandı! Kazanan kim, eleme potasına kimler girdi?
- 5 Eylül Cuma hava durumu: Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Yağmur var mı?
- 5 Eylül 2025 Cuma Hutbesi tam metni: Bugünkü hutbenin konusu ne?
- Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- İsmail Kartal kimdir, hangi görevlerde bulundu? Kariyerindeki başarılar ve futbol geçmişi
- KYK yurt ücretleri zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025-2026 KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt özellikleri neler?
- Kişilik testi: İlk gördüğünüz hayvan hangisi? Gizli gücünüzü ortaya çıkarıyor
- 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? Dini tatil takvimi
- Göğe uzanıyor: Yeni gökdelen Burj Khalifa’yı tahtından indiriyor!
- Google alternatifi arama motorları listesi | Google dışında hangi arama motorları var, neler kullanılabilir?
- Ons ve gram altın o tarihte bu rakamlara ulaşacak! İslam Memiş’ten net tahmin: Önce 5 bin TL sonra...