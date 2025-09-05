05 Eylül 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Aile Saadeti'nin Tülay'ı Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'den bebek müjdesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 10:01
atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'nin Tülay'ı Vildan Atasever ile ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'den bebek müjdesi geldi. Güzel oyuncunun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

2021 yılında nikâh masasına oturan ünlü oyuncu Vildan Atasever ile sevilen şarkıcı Mehmet Erdem, anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Çiftin mutlu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

2. Sayfa'nın özel haberine göre, Vildan Atasever 5 aylık hamile.

Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğu öğrenildi.

Mutluluklarını yakın çevreleriyle paylaşan ikili, hayranları tarafından da tebrik mesajlarına boğuldu.

