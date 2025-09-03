İşte Brad Pitt'in Hollywood'daki yeni sarayı! İçinde yok yok
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Pitt, Los Angeles’ın en prestijli bölgelerinden biri olan Outpost Estates’te, İspanyol tarzı görkemli bir malikâne satın aldı. Tam 12 milyon dolar değerindeki bu lüks ev, manzarası ve mimarisiyle göz kamaştırıyor.
Hollywood'un en tanınan isimlerinden Brad Pitt, son dönemde yaşadığı güvenlik sorunlarının ardından önemli bir karar aldı. Ünlü oyuncu, hem konforu hem de güvenliği ön planda tutarak ultra lüks ve yüksek korumalı yeni bir malikâneye taşındı.
6 yatak odası ve 8 banyosu bulunan malikane; özel sinema salonu, şehir merkezinden okyanusa kadar uzanan panoramik manzaraya sahip geniş açık alanlar ve yüksek güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor.
Ünlü oyuncunun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, bu taşınmanın en büyük sebebi "güvenlik ve mahremiyet" ihtiyacı oldu.
New York Post'a konuşan bir kaynak, "Güvenlik ve mahremiyet önceliğindeydi. Bu ev de tam o ihtiyaca yanıt veriyordu" açıklamasını yaptı.
Malikane; kemerli geçitleri, ahşap kirişli tavanları, zemin seviyesinden tavana kadar uzanan geniş pencereleri ve el yapımı tuğlalarla döşenmiş araç yolu gibi dikkat çekici mimari detaylarla donatılmış.
Önceden kurulmuş alarm sistemi, korunaklı giriş kapısı ve yoğun peyzaj düzenlemesi ise dikkat çekti.
Brad Pitt'in yeni adresi, geçmişte Orlando Bloom ve Ben Affleck gibi yıldızların da yaşamayı tercih ettiği Outpost Estates bölgesinde yer alıyor.
Brad Pitt bu lüks villayı 12 milyon dolara satın aldığı belirtiliyor.
