Atakan Özkaya'nın baba acısı! Gözyaşlarını tutamadı
Ünlü oyuncu Atakan Özkaya, hayatını kaybeden babası Mustafa Özkaya'yı son yolculuğuna uğurladı. Özkaya, babasının cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.
Başarılı oyuncu Atakan Özkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor. Ünlü isim, Instagram'daki son mesajıyla takipçilerine kötü haberi vermişti.
27 yaşındaki başarılı oyuncu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini takipçileriyle paylaşmıştı.
Oyuncunun 63 yaşındaki babasının, kalp krizinden vefat ettiği öğrenilmişti.
Özkaya, acı haberi ''Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii'nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam...'' sözleriyle paylaşmıştı.
CENAZE TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR
Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'yı son yolculuğuna uğurladı.
Oldukça üzgün görünen oyuncuyu, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba acılı gününde rol arkadaşları Atakan Özkaya'yı yalnız bırakmadı.
Babasının vefatıyla sarsılan Özkaya, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı.
