Metin Şentürk'ün acı günü! Ünlü şarkıcı dua istemişti kardeşi kansere yenik düştü
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk hayatını kaybetti. Metin Şentürk acı haberi duyururken, cenazenin yarın (23 Ağustos) son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Şarkıcı Metin Şentürk'ün uzun süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk, hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü isim, sosyal medyadan duyurdu.
Şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz haftalarda kardeşi Bayram Şentürk için dua istemişti. Kardeşinin aylardır kanserle mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun."
Ancak 59 yaşındaki Metin Şentürk'ün kardeşinden acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, kardeşi Bayram'ın vefat ettiğini "Ailemizin kıymetlisi 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" diye sosyal medyadan duyurdu.
Tüm hastane personeline de teşekkür eden Metin Şentürk, kardeşinin 23 Ağustos'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1,69 faizle konut kredisi başladı! Şartlar neler, aylık ödeme ne kadar? İşte örnek hesaplama
- Kabuksuz nohut için pratik yöntem: 1 kaşık eklemek yeterli
- Gözlerini test et! 98 sayısını 5 saniyede bulan hız rekorunu resmen kırıp geçiyor!
- Erin kasırgası nedir, saatte kaç kilometre hıza ulaşır? Amerika alarm verdi: Erin Kasırgası nereleri etkileyecek?
- Dünyanın En Harika 50 Yeri açıklandı! Türkiye’den 2 yer listeyi salladı
- Cumhur Reyonu nedir, uygulanacak mı? Resmi açıklama geldi
- Duştan sonra yapılan hata saçları bitiriyor! Bunu yapmadan önce iki kez düşünün
- Her gece aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini açıkladı
- Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
- İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
- Can Borcu yeni sezon ne zaman? ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu’na sürpriz isimler dahil oldu!
- Ulaşım zorlukları, politik engeller: Dünyanın en az ziyaret edilen 7 cennet ülkesi!