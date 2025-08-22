Metin Şentürk’ün acı günü! Ünlü şarkıcı dua istemişti kardeşi kansere yenik düştü

22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 12:58
Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kardeşi Bayram Şentürk hayatını kaybetti. Metin Şentürk acı haberi duyururken, cenazenin yarın (23 Ağustos) son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Şarkıcı Metin Şentürk'ün uzun süredir kanserle mücadele eden kardeşi Bayram Şentürk, hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü isim, sosyal medyadan duyurdu.

Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı. (A Haber arşiv)Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı. (A Haber arşiv)

Şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz haftalarda kardeşi Bayram Şentürk için dua istemişti. Kardeşinin aylardır kanserle mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun."

Bayram Şentürk ve Metin Şentürk (A Haber arşiv)Bayram Şentürk ve Metin Şentürk (A Haber arşiv)

Ancak 59 yaşındaki Metin Şentürk'ün kardeşinden acı haber geldi. Ünlü şarkıcı, kardeşi Bayram'ın vefat ettiğini "Ailemizin kıymetlisi 11 ay süren yaşam mücadelesi sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştur" diye sosyal medyadan duyurdu.

Tüm hastane personeline de teşekkür eden Metin Şentürk, kardeşinin 23 Ağustos'ta İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

