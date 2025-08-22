Metin Şentürk’ün acı günü! Ünlü şarkıcı dua istemişti kardeşi kansere yenik düştü

Metin Şentürk, kardeşi Bayram Şentürk'ün hayatını kaybettiğini açıkladı. (A Haber arşiv)

Şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz haftalarda kardeşi Bayram Şentürk için dua istemişti. Kardeşinin aylardır kanserle mücadele ettiğini söyleyen ünlü isim, sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun."