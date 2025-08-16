Melisa Döngel’in tatil kaçamağı

Oyuncu Melisa Döngel, alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

SABAH'ın haberine göre; Alışverişini bitirdikten sonra karşılaştığı muhabirlerle sohbet eden Döngel, "Tatilden yeni döndüm bir süre tatil yapmam diye düşünüyordum ancak Fransa'ya gidiyorum, küçük bir tatil daha diyelim'' açıklamasında bulundu. Oyuncu, şık kombini ile de göz kamaştırdı.

Kaynak: Instagram