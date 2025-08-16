Melisa Döngel'in tatil kaçamağı
Zincirlikuyu’da alışveriş yaparken muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu Melisa Döngel, tatilin ardından Fransa’ya küçük bir kaçamak yapacağını söyledi.
Oyuncu Melisa Döngel, alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.
SABAH'ın haberine göre; Alışverişini bitirdikten sonra karşılaştığı muhabirlerle sohbet eden Döngel, "Tatilden yeni döndüm bir süre tatil yapmam diye düşünüyordum ancak Fransa'ya gidiyorum, küçük bir tatil daha diyelim'' açıklamasında bulundu. Oyuncu, şık kombini ile de göz kamaştırdı.