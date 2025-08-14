Ümit Sayın 33’üncü yılında sürprizlerle geliyor!

Türk pop müziğinin önemli besteci, söz yazarı ve yorumcusu Ümit Sayın, profesyonel müzik kariyerinin 33. yılını "Ve Ümit Sayın" albümüyle kutlamaya hazırlanıyor.

Albüm, ünlü sanatçının imzasını taşıyan şarkıların sürpriz isimlerle yeniden yorumlandığı özel bir proje olarak müzikseverlerle buluşacak.

90'lı yıllardan bu yana hafızalara kazınan eserleriyle Türkçe popun en önemli isimlerinden biri olan Ümit Sayın, bu albümde geçmişin duygusunu günümüzün tınılarıyla harmanlıyor.

Kaynak: Sosyal medya