13 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri O tarihte evleniyor: Bestemsu Özdemir'den çifte müjde!

O tarihte evleniyor: Bestemsu Özdemir'den çifte müjde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 08:54 Güncelleme: 13.08.2025 09:37
ABONE OL
O tarihte evleniyor: Bestemsu Özdemir’den çifte müjde!

Bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Bestemsu Özdemir hakkında magazin kulislerini sallayan bir iddia ortaya atıldı. Eski basketbolcu Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye yelken açan oyuncunun hamile olduğu ve apar topar evleneceği ortaya çıktı.

Kalbini eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem'e kaptıran ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, Burak Deniz ile biten ilişkisi hakkında açıklama yapmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Özdemir, "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız. Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz. Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen ayrı yollar çizebiliyor insanlara" diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

O TARİHTE EVLENİYORLAR

Bir süredir kalbi boş olan oyuncu, eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Aşkları doludizgin devam eden çiftten sürpriz bir haber geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"CİNSİYETİ ERKEK"

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun BiKanalTv'de aktardığına göre güzel oyuncu evliliğe hazırlanıyor. Ali Eyüboğlu, 25 Ağustos'ta teknede evlenecek olan güzel oyuncunun hamile olduğunu açıkladı.

Ali Eyüboğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ersin Görkem'in ailesi Bestemsu'nun ailesinden kızı istemeye gittiler. 25 Ağustos'ta Fethiye'de evlenecekler. Bir başka bomba da Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu hatta çocuğun cinsiyeti belli olduğu şeklinde. Çocuğu erkek."

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Tüm bunlarından ardından Ersin Görkem'den sürpriz paylaşım geldi. Sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Görkem, tektaşlı fotoğrafı "She said yes" notuyla paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör