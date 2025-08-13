O tarihte evleniyor: Bestemsu Özdemir’den çifte müjde!

Özdemir, "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız. Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz. Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen ayrı yollar çizebiliyor insanlara" diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

Kaynak: Sosyal medya