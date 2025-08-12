Düğüne sayılı günler kaldı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un unutulmaz kına gecesi
Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ikili, geleneklere uyup kına gecesi de yaptı. İşte o kareler...
Sporcu kimliği, sempatik tavırları ve Survivor'daki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Berkan Karabulut, sosyal medya fenomeni Lale Onuk ile evlenmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Paris'te Lale Onuk'a romantik bir evlenme teklifinde bulunan Karabulut o anları sosyal medya hesabında "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" notuyla paylaşarak mutlu haberi takipçilerine vermişti.
Haziran ayında nişanlanan Berkan Karabulut ve Lale Onuk uzun süre beklenen evlilikleri için ilk adımı atmıştı.
Ünlü çift, evlenmek için saatleri sayıyor. Onuk ile Karabulut, geçtiğimiz akşam düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Mutlu günlerinde Survivor'dan takım arkadaşlarının da yer aldığı görüldü.
Survivor Berkan Karabulut'un yarışmadan yakın arkadaşı Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, çiftin kına gecesinden mutlu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
