12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Düğüne sayılı günler kaldı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un unutulmaz kına gecesi

Düğüne sayılı günler kaldı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un unutulmaz kına gecesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 11:05 Güncelleme: 12.08.2025 11:22
ABONE OL
Düğüne sayılı günler kaldı: Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk’un unutulmaz kına gecesi

Survivor yarışmasıyla tanınan Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan ikili, geleneklere uyup kına gecesi de yaptı. İşte o kareler...

Sporcu kimliği, sempatik tavırları ve Survivor'daki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Berkan Karabulut, sosyal medya fenomeni Lale Onuk ile evlenmeye hazırlanıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz yıl Paris'te Lale Onuk'a romantik bir evlenme teklifinde bulunan Karabulut o anları sosyal medya hesabında "Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk" notuyla paylaşarak mutlu haberi takipçilerine vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Haziran ayında nişanlanan Berkan Karabulut ve Lale Onuk uzun süre beklenen evlilikleri için ilk adımı atmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü çift, evlenmek için saatleri sayıyor. Onuk ile Karabulut, geçtiğimiz akşam düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Mutlu günlerinde Survivor'dan takım arkadaşlarının da yer aldığı görüldü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Survivor Berkan Karabulut'un yarışmadan yakın arkadaşı Avatar Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, çiftin kına gecesinden mutlu kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör