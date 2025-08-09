Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’i vize değil konser ayırdı!

Magazin dünyası, bir süredir Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı konuşuyor. İkilinin ilişkisinin "reklam aşkı" olduğu öne sürülmüş, bu söylentiler aylarca gündemde kalmıştı.

REKLAM AŞKI MI?

Haberler hızla yayılırken Mert Demir, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı.

Mert Demir, "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." demişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sık sık gündeme gelen 'reklam aşkı' iddialarını Sarıkaya'nın doğum gününde yaptığı, "Tüm bu saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz" paylaşımıyla yalanlayan Demir, bu kez sevgilisiyle zorunlu ayrılık yaşadı.

Ama öne sürüldüğü gibi vize tarihi bittiği için değil sahne alacağı İngiltere'ye gittiği için. Şarkıcı, Sarıkaya'nın Nice uçağına bindiği gün bir hayranı tarafından havaalanında parmak izi verirken görüntülendi.