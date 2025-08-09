Melisa Döngel: "İlişkimle ilgili konuşmam"

Melisa Döngel, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

SABAH'ın haberine göre;Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, yeni projelerle ilgili sorulara, "Okuduğumuz işler var, bakalım hayırlısı olsun" diyerek yanıt verdi.

Sevgilisi Samir Balkan ile yaptığı tatiller hatırlatılınca utangaç tavırlar sergileyen oyuncu, "Bu konu özel. Özel hayat sonuçta. Bir de ben başlı başına nazara inanıyorum. Korkuyorum da konuşmaktan. Batıl inançlarım var ama tütsü yakmam. Dua ederim, her şeyin kapısını dua açıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram