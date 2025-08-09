Alp Navruz’un son hali şaşırttı

Alp Navruz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde arkadaşıyla denize giren oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Erkek arkadaşıyla deniz keyfi yapan Navruz'un bıyık bıraktığı görüldü.

Kaynak: Sosyal medya

SABAH'ın haberine göre; Deniz keyfi sonrası arkadaşıyla iskelede birbirlerini yıkayıp şakalaşan Navruz, eğlenceli anlar yaşadı. Son haliyle gündem olan oyuncunun aldığı kilolar da gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Instagram