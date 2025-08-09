Alp Navruz'un son hali şaşırttı
Son yılların popüler oyuncusu Alp Navruz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde görüntülenen oyuncu, hem yeni imajı, hem de aldığı kilolarla dikkat çekti.
Alp Navruz, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Yalıkavak'taki bir otelin iskelesinde arkadaşıyla denize giren oyuncu, yeni imajıyla dikkat çekti. Erkek arkadaşıyla deniz keyfi yapan Navruz'un bıyık bıraktığı görüldü.
SABAH'ın haberine göre; Deniz keyfi sonrası arkadaşıyla iskelede birbirlerini yıkayıp şakalaşan Navruz, eğlenceli anlar yaşadı. Son haliyle gündem olan oyuncunun aldığı kilolar da gözlerden kaçmadı.